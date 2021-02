Fratelli d'Italia contro Genova Antifascista per un post su Facebook: "Chiediamo venga rimosso, incita all'odio"

In un lungo video si vede come sul Monte Manfrei siano state poste sulle lapidi dei cartelli con sopra scritti i nomi di esponenti del centrodestra genovese e ligure compreso il consigliere delegato Sergio Gambino.

“In questo video e nel testo si nota una quantità d’odio inaudita e dispiace ancor di più sia stato pubblicato nel ‘giorno del ricordo’ che commemora la tragedia delle Foibe. Le immagini sono vergognose, un’incitazione all’odio - commenta il commissario regionale del partito Matteo Rosso - Esprimo solidarietà a Sergio Gambino ed a tutte le persone i cui nomi compaiono sulle lapidi in questo video”.

“Come capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune, ho chiesto che i politici locali che avessero messo il ‘like’ a quella pagina lo rimuovano immediatamente - commenta Alberto Campanella - e chiederò la stessa venga rimossa per incitazione all’odio”.

Dal commissario cittadino di Fratelli d’Italia Antonio Oppicelli e da quello provinciale Stefano Baggio arriva lo stesso messaggio di sdegno nei confronti del vile gesto e di solidarietà a chi abbia visto il proprio nome su di una lapide.