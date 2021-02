Vacanze a Barcellona, come fare, come raggiungere da Napoli e cosa vedere?

Vacanze a Barcellona, la seconda città della Spagna dopo la capitale di Madrid offre tantissime attrazioni per i turisti.Si può raggiungere un mezzo privato di transfer & taxi Catania Olbia Napoli Barcellona , oppure sfruttando i diversi mezzi pubblici. Tutte le informazioni per raggiungere la città spagnola da Napoli e le attrattive che ci sono.

Come raggiungere Barcellona da Napoli

Per raggiungere la città da Napoli per le tue vacanze a Barcellona, si può usare il treno, l'aereo, la nave, l'autobus o l'auto. Anche gli altri mezzi privati sono a disposizione.

Scegliendo il treno, ci sono 2 cambi. Partendo nel pomeriggio, si raggiunge la destinazione la sera del giorno dopo. Dalla stazione di Napoli centrale, si arriva a Milano con il primo treno. Da lì, si fa un primo cambio per Valencia e un secondo cambio per arrivare a Barcellona.

Per l'aereo, invece, si devono fare 2 scali. Da Napoli si arriva a Roma e da lì si arriva direttamente a Barcellona. Per il primo volo, le compagnie disponibili sono Alitalia e WizzAir, mentre per il secondo volo ci sono più scelte disponibili.

Barcellona si può raggiungere da Napoli anche con il Flixbus, partendo dalla fermata che si trova al Metropark centrale e si prende il cambio per Milano. Poi, da lì, si prende il secondo autobus per Barcellona.

Vacanze a Barcellona, come fare

Per organizzare le vacanze a Barcellona, si deve verificare se nel periodo dell'arrivo ci sono feste o eventi. Se c'è un evento, i prezzi saranno più alti. Con la pandemia in corso, è importante verificare se ci sono delle quarantene o delle limitazioni per turisti.

Verificare di avere sempre la mascherina e di averne anche una di ricambio. Ci sono Paesi che hanno bisogno di un tampone negativo entro 72 ore prima dell'arrivo, quindi organizzatevi di conseguenza. Prenotate poi l'hotel con un certo anticipo e definite l'itinerario direttamente su Google Maps.

Così, saprete subito se vi serve un pass per usare i mezzi pubblici o dove andare quando sarete in città, quali sono i locali chiusi, ecc. Le spese mediche sono coperte dalla tessera sanitaria italiana, ma conviene fare un'assicurazione medico-bagaglio per sicurezza.

La Spagna è in Europa: ci sono supermercati, negozi e tutto quello che serve per i turisti. Così, non serve appesantirsi, ma magari conviene portarsi qualche soldo in più.

Cosa vedere a Barcellona

Barcellona è ricca di monumenti storici, come la Sagrada Familia, Casa Milà, Casa Batllò e la Cattedrale. Oltre ai monumenti storici, ci sono tantissimi quartieri interessanti da visitare di giorno, ora che la notte è un po' spenta.

A Barcellona i quartieri più interessanti sono: