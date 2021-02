Meteo: freddo intenso in arrivo sulla Liguria

Il sole tiepido di questo giovedì di metà febbraio non deve illudere. Dalla Siberia è in arrivo un'ondata di freddo che colpirà tutta l'Italia nei prossimi tre giorni, con effetti anche in Liguria.

I freddi venti di Tramontana inizieranno a soffiare sulla nostra regione dalla prossima notte, introducendo un marcato calo termico che diverrà realtà nella giornata di venerdì 12 febbraio.

In una prima fase il freddo sarà accompagnato anche dalle nubi, che tra il pomeriggio e la serata di venerdì potrebbero determinare spruzzate di neve anche a bassa quota in Liguria, ma con accumuli trascurabili se non nulli.

Il grosso dell'ondata di freddo si farà però sentire tra sabato 13 e domenica 14 febbraio. Alla quota di 1500 metri arriveranno temperature attorno a -10°, che si ripercuoteranno lungo le coste con valori termici attorno allo zero.

I venti di Tramontana accentueranno la sensazione di freddo percepita dal nostro corpo (wind-chill); di conseguenza, anche una temperatura di zero gradi verrà percepita come un valore sottozero.