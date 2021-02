Albenga, il sindaco Tomatis: "Scelta del Campolau come centro vaccini fatta da un'intera Asl"

"Nel ricordare che la campagna vaccinale viene gestita autonomamente dall’ASL e che è stato proprio questo Ente a chiedere collaborazione al fine di trovare strutture idonee nelle quali dare il via alle vaccinazioni e che il Comune di Albenga si è prontamente attivato in questa direzione ritenendo la campagna vaccinale una priorità al fine di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19".

Il sindaco Riccardo Tomatis replica così alle osservazioni del consigliere di minoranza Eraldo Ciangherotti in merito alla tensostruttura di Campolau: “Un consigliere comunale che non è neppure medico evidentemente ne sa di più dell’intera Asl che ovviamente conosce benissimo i locali del PPI, ma che evidentemente non li ha ritenuti adeguati per questioni di spazi in quanto le strutture necessarie a questo tipo di attività devono avere una superficie unica (in un unico locale) molto ampia al fine di contenere le varie fasi del percorso di vaccinazione (dall’accetazione, alla somministrazione e l’osservazione finale".

"Inoltre la struttura scelta gode di un grande parcheggio posto proprio di fronte all’ingresso e i servizi sono all’interno della struttura e non all’esterno. Evidentemente il consigliere di minoranza non è mai entrato all’interno della struttura di Campolau se non lo sa" aggiunge il primo cittadino.

Che poi conclude: "Ciangherotti che parla di medicina fa già ridere, ma quando parla di sport ancora di più”.