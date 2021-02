Andora vara un piano contro la dispersione abusiva di rifiuti ingombranti

Nell'ambito del nuovo servizio di raccolta rifiuti, parte una serie di interventi a contrasto dell'abbandono abusivo degli ingombrati. Come da tempo chiedevano i cittadini, dal 16 Febbraio, partirà l’orario di apertura pomeridiano dell’Ecocentro-Isola ecologica di via Merula, dove i privati possono conferire i rifiuti ingombrati, apparecchiature elettriche, computer, ma anche rifiuti legnosi, sfalci e potature dei giardini. Non solo. La Giunta Demichelis ha, inoltre, dato il via libera al progetto definitivo - esecutivo di adeguamento e ampliamento dell’area. Un investimento da 132mila euro che si inserisce nel quadro di interventi programmato per sensibilizzare i cittadini al recupero, anche attraverso l'ampliamento dei servizi. A breve sarà attivato anche un numero verde a cui i cittadini potranno rivolgersi per il ritiro a domicilio degli ingombranti.

“L'orario del mattino si era dimostrato limitato per smaltire tutte le richieste dei privati, ma il vecchio appalto non permetteva ulteriori variazioni– ha spiegato l’assessore all’Ambiente, Maria Teresa Nasi – L'apertura pomeridiana viene incontro alle esigenze dei cittadini, favorisce un maggiore incremento della raccolta differenziata ed è uno dei primi risultati della nuova riorganizzazione dei vari servizi sul territorio che stiamo mettendo a punto con le ditte Egea Ambiente e Proteo vincitrici della gara comprensoriale per il nuovo servizio di raccolta rifiuti. Attraverso riunioni settimanali, si stanno analizzando e definendo, ad uno ad uno, tutti i servizi, dallo spazzamento alle raccolta, prima dell’avvio ufficiale. Nelle prossime settimane presenteremo anche le modalità di raccolta a domicilio degli ingombrati”.

L’isola ecologica sarà così aperta, il lunedì, mercoledì, venerdì e dalle 7.30 alle 11.30, il martedì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 16.00.

Nell'isola possono conferire i privati portando un documento di identità che attesti la residenza ad Andora, Stellanello e Testico o i proprietari di seconde case portando con sé la bolletta dei rifiuti.