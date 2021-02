Savona, aumentano le tariffe per i mercati all'ingrosso. Assessore Zunato: "Le maggiori spese graverebbero sul bilancio comunale e sui cittadini"

La Giunta comunale di Savona ha approvato l'adeguamento delle tariffe mercatali relative al mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Pilalunga e ai mercato ittico all'ingrosso.

"Il provvedimento dipende da un obbligo di legge: infatti il testo Unico Regionale del Commercio dispone che la gestione del mercato deve tendere al pareggio di bilancio e che le tariffe di mercato per l'utilizzo degli spazi devono assicurare almeno la copertura dei costi di gestione oltre dei costi dei domanda collettiva degli ammortamenti tecnici di impianti e delle attrezzature. degli onen per la manutenzione ordinaria delle strutture" spiega in una nota l'assessore alle attività produttive Maria Zunato.

I rispettivi regolamenti mercatali prevedono quindi che annualmente vengano ricalcolate le tariffe mercatali. Con quello scopo il servizio Mercati ha calcolato tutte le spese sostenute dal Comune nel 2019. l costi netti di gestione comprendono diverse voci tra le quali: utenze telefoniche, di luce, acqua e gas; riscaldamento della struttura, indagini chimiche e microbiologiche previste dal Piano di autocontrollo del Mii; manutenzione degli accessi ai mercati; manutenzione dei sistemi di video registrazione: manutenzione dei sistemi di antincendio; servizio di portineria e guardianaggio; materiale di consumo, ritiro dei rifiuti, manutenzione ordinaria dei plessi mercatali; servizio di pulizia delle aree mercatali; degli uffici destinati al personale del comune e dei servizi igienici; spese relative ai costi indiretti del processo produttivo; servizi a domanda individuale eventualmente resi: per il personale comunale direttamente o indirettamente coinvolto nel processo produttivo - complete degli oneri riflessi comunque rimasti a carico dell'Amministrazione Comunale - utilizzato per la gestione del plesso; uso, manutenzione e assicurazione dell'automezzo in dotazione al servizio mercati.

"Lo scorso anno le tariffe approvate con le DGC 8 (MII) e 9/2020 (MOI) rispetto alle tariffe approvate con le citate deliberazioni 16 (MOI) e 18 (MII) 2018 risultavano inferiori in quanto i bilanci di gestione erano più bassi a quelli precedenti - precisa l'assessore savonese - Nel 2019 invece si riscontra un aumento della spesa, anche per un incremento delle manutenzioni e ciò ha determinato un aumento delle tariffe. E' stato infatti possibile investire più risorse finanziarie in importanti interventi di manutenzione di entrambi i mercati, necessari per la sicurezza ed il miglioramento della funzionalità (è stata realizzata anche l'asfaltatura, come specificato dall'assessore, attesa nel MOI da oltre 25 anni, spesa che, in quanto straordinaria, non va ad incidere in questo caso sulle tariffe).

Le tariffe una volta calcolate, sono state esposte nelle Commissioni di mercato istituite presso la CCIAA ai sensi del Testo Unico del Commercio, a cui partecipano i rappresentati dei concessionari e sono state approvate all'unanimità. Assumendo come esempio i posteggi ordinari (celle frigorifere ed aree esterne sono parametrate diversamente): per il Mercato Ittico si è passati da una tariffa netta annua al mq di 208,44 euro ad una tariffa di 277.92 euro; per il Mercato Ortoflorofrutticolo si è passati da una tariffa netta annua al mq di 23.08 euro ad una tariffa di 25,21 euro.

In occasione delle Commissioni l'Assessore ha espresso solidarietà ai commercianti sia al dettaglio che all'ingrosso, in questo momento di difficoltà per tutti anche se certamente il computo dell'alimentare è quello che ha subito minore danno.

L'aumento delle tariffe non viene certo salutato positivamente dai concessionari, ma l'assessore Zunato ha fatto presente la validità del criterio imposto dalla Legge Regionale in merito al pareggio di bilancio dei mercati all'ingrosso; diversamente le maggiori spese sostenute dal Comune per la funzionalità dei mercati, graverebbero sul bilancio comunale e conseguentemente su tutti i cittadini.

L'assessore ha altresì, ribadito la possibilità di rateizzare l'importo fatturato, sulla base di una semplice richiesta da parte dei concessionari.