Savona, il sindaco consegna due encomi della città alla Croce Bianca e alla Croce Rossa

Ulteriori due encomi del sindaco Ilaria Caprioglio dopo quelli che verranno conferiti ai savonesi Mattia Villardita e Fabio Incorvaia, saranno riconosciuti alla Croce Bianca e alla Croce Rossa di Savona.

Questa la decisione della prima cittadina che ha presentato nella giunta comunale la richiesta di conferimento del riconoscimento della città che viene concesso "per l'alto livello dell'apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione di beni, nelle professioni, nel commercio, in ambito turistico, nell'assistenza ai bisognosi e alle persone in difficoltà, nella gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche e private, nonché per l'esemplare affezione, promozione e d'interessamento verso la città rendendone più alto il prestigio".

Gli encomi sono stati conferiti alle due pubbliche assistenze savonesi in quanto, "affrontando, nella città di Savona, la contingenza epidemiologica da COVID-19, hanno dimostrato un alto livello dell'apporto al miglioramento della convivenza sociale, conseguente al generoso impegno nel lavoro, nell'assistenza ai bisognosi e alle persone in difficoltà nonché esemplare affezione e interessamento verso la Città di Savona, rendendone più alto il prestigio”.

La prima cittadina quindi conferirà una pergamena con lo stemma e la scritta della città di Savona che riporterà gli estremi ed il contenuto del "Decreto del Sindaco", con l'indicazione delle motivazioni della benemerenza nonché le generalità dell'insignito.

L'encomio verrà consegnato in forma ristretta a causa delle restrizioni legate all'emergenza Coronavirus molto probabilmente il prossimo 20 febbraio in occasione della Giornata del Volontariato.