Addio a don Francesco Levrero, il "Parroco Milite" della Croce Bianca di Albenga-Alto

La Croce Bianca di Albenga, sottocomitato di Alto (che si trova già in provincia di Cuneo, ma essendo nell’immediato entroterra ingauno fa ancora capo alla Sezione di Albenga) piange la scomparsa di don Francesco Levrero. Il parroco di Alto e Caprauna si è spento per un malore improvviso a 87 anni di età, proprio mentre si preparava a officiare una funzione.

Un vero “Parroco sul territorio”, nel senso più profondo del termine: ministro di culto e milite, nel 2002 fu tra i più determinati fondatori della sezione in Alta Val Pennavaire. E da quel momento, non ha mai saltato un turno. A lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8 alle 13, toglieva i paramenti sacri e indossava l’uniforme della Croce Bianca. E ai malati indirizzati di volta in volta verso gli ospedali di Albenga, di Ceva, di Mondovì, faceva sentire un duplice conforto: quello del religioso e quello del milite.

Nonostante l’età ormai avanzata, anche in quest’anno flagellato dal Coronavirus si è schierato in prima linea, senza sottrarsi neanche per un istante agli impegni presi con la Pubblica Assistenza.

E i militi di Alto lo ricordano ancora oggi con affetto quando, in occasione dell’inaugurazione dei nuovi garage per il ricovero dei mezzi, fu lui a impartire la benedizione indossando contemporaneamente la veste sacra e il cappellino con i colori della Croce Bianca Albenga.