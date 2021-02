Incidente sulla A6 Torino-Savona dove un mezzo, per cause ancora non chiare, ha sbandato andando a finire su di un fianco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i militi della Croce Bianca di Carcare e il personale di Autofiori.

Il bilancio è di una persona in codice giallo soccorsa dal personale della Croce Bianca Carcare e trasportata per accertamenti al San Paolo di Savona.