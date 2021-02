Finale, ultimo saluto a Giuliano Perissuti: "Hai insegnato che la vita è preziosa solo quando si fa dono"

Finale ha restituito questo pomeriggio nella Basilica di San Giovanni Battista in Marina tutto l'amore che Giuliano Perissuti le ha donato, con un ultimo saluto al quale si è unito tutto il mondo della Protezione Civile e del volontariato provinciale.

Un lungo abbraccio che dalla sua casa di Albisola, sulla via Aurelia e poi sul lungomare finalese, lo ha accompagnato tra gli applausi di oltre cinquanta squadre di volontari fino a quella città dov'era cresciuto, e dove diversi anni fa aveva fondato quello associazione che era diventata la sua casa.

Grande commozione durante tutta la breve cerimonia culminata col saluto degli amici che lo hanno ricordato con la voce rotta dall'emozione dopo il passo del Vangelo di Giovanni che ricordava come la propria vita non possa considerarsi vissuta appieno se non dedicata agli altri.

"Hai ospitato l'umanità del signore nella tua umanità. Ci hai insegnato il rispetto per i fratelli e a prenderti cura di loro, perché la vita è preziosa quando si fa dono" hanno voluto ricordare nel loro messaggio i volontari dell'AIB - PC finalese, dopo che il sindaco Frascherelli ne ha sottolineato le doti umane il sorriso ma anche quella grande conoscenza del territorio sempre utile a chi guida una città.