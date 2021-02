La Liguria si prepara ad entrare in zona arancione: atteso l'esito del nuovo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità

La Liguria dovrebbe diventare zona arancione. Questa l'indiscrezione pubblicata dai principali quotidiani nazionali in riferimento a una bozza del nuovo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità. Il documento è atteso per la giornata odierna e determinerà come cambierà il colore delle regioni.



Il dato dell'RT sulla Liguria sarebbe tendente a 1,01 - 1,02. Quindi sopra quota 1 e tanto basta per far passare la regione da zona gialla ad arancione, con tutte le limitazioni ben note per contrastare la diffusione del Covid.



Ad incidere è la situazione di tutto il ponente ligure, "attenzionato speciale" a causa dell'alto numero di contagi cresciuto e rimasto stabile, oltre che per la comparsa di casi legati alla variante inglese del virus nell'Imperiese.



Con il passaggio in zona arancione tornerà ad essere impedito lo spostamento tra comuni e i locali come bar e ristorante torneranno all'esclusivo servizio d'asporto di giorno. La misura dovrebbe essere applicata per le prossime due settimane, in attesa di conoscere l'evoluzione dei dati sulla presenza del virus.