“CappottoMio”, una proposta di Eni gas e luce che fa risparmiare condomini e abitazioni unifamiliari

CappottoMio è un servizio innovativo di Eni gas e luce finalizzato alla riqualificazione energetica degli edifici condominiali e ora anche delle villette unifamilari, che va a soddisfare tutte le esigenze dell’abitazione, sia dal punto di vista tecnico sia finanziario.

Questo servizio, attivo dal 2018 è frutto della collaborazione tra le diverse professionalità della società energetica e i suoi partner e non si limita all'isolamento termico degli edifici per ridurne le dispersioni termiche, ma si estende all'adeguamento energetico delle centrali termiche condominiali con la possibilità di usufruire anche in questo caso di tutti i vantaggi fiscali previsti dall'ecobonus.

Il progetto CappottoMio è stato realizzato con l'intento di accelerare la riqualificazione energetica, garantendo risparmio, sicurezza e comfort abitativo.

Per cappotto termico si intende un intervento che consente di ridurre gli sprechi, usando l’energia in maniera più efficiente. La procedura consiste nell'applicare una serie di strati isolanti esternamente o internamente alla casa in modo tale da garantire un isolamento, sia termico che acustico, completo.

Progettato da Eni gas e luce in collaborazione con partner specialisti in servizi energetici, il servizio "CappottoMio" consente ai condomini di usufruire delle agevolazioni previste dal Bonus Fiscale – Decreto Rilancio 2020 e quindi ottenere fino al 110% di detrazioni fiscali sui diversi servizi volti all’efficientamento energetico, con la possibilità di cessione del credito o dello sconto in fattura. Guarda il (Video).

Il condominio che intende aderire al servizio potrà ottenere da subito una riduzione reale sull'importo dei lavori pari a tutte le detrazioni fiscali previste dalla legge grazie alla cessione del credito a favore del partner operativo di Eni gas e luce. Inoltre, l'importo residuo a saldo della spesa totale potrà essere corrisposto anche in forma rateizzata. Il condominio potrà ottenere il finanziamento a tasso fisso di tale importo residuo fino ad una durata massima di 10 anni al fine di consentire con i risparmi ottenuti in termini di bollette più "leggere", la copertura dei costi.

Il Decreto Rilancio prevede inoltre la possibilità di portare in detrazione al 110% alcune spese.

Ecco i casi in cui il Superbonus è applicabile:

al cappotto termico , se il tuo edificio migliora di due classi energetiche;

alla sostituzione degli impianti di riscaldamento , anche in questo caso se il tuo edificio migliora di due classi energetiche;

al consolidamento antisismico , se il tuo edificio si trova in zona sismica 1, 2 o 3.

al fotovoltaico , se associati ad uno dei precedenti interventi.

alle infrastrutture per ricarica veicoli elettrici , se associati al cappotto termico o alla sostituzione degli impianti di riscaldamento.

La detrazione fiscale al 110% per il cappotto termico è valida per i lavori effettuati nel periodo dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Anche chi non rientra nel bonus 110%, potrà accedere ai servizi CappottoMio e ricevere assistenza per le pratiche relative ad altri bonus fiscali.