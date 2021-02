Idee per il tuo primo appuntamento dopo la prima conversazione

Il primo appuntamento è quel momento di una relazione che può decidere tutto. Può capitare di trovarsi ad avere a che fare con qualcuno con cui non si ha niente in comune, magari presentato da amici. Per questo se stai cercando incontri con ragazze è meglio utilizzare risorse specializzate dove incontrare una persona con cui essere in sintonia. Eviterai incomprensioni, quindi sii onesto durante la prima conversazione, che sia di persona o meno. È proprio parlando sinceramente fin dal primo momento, che si può andare a dar vita a una relazione degna di nota.

L’online dating è in modo per incontrare persone con mentalità simile

Per evitare problemi il modo migliore è cominciare, fin dall’inizio, a cercare persone simili a noi. In questo modo non solo si eviterà di passare un appuntamento con un ragazzo o una ragazza con cui non si ha niente in comune, ma sarà più facile costruire una relazione sana e onesta.

Perché? Semplicemente online si ha la possibilità di iniziare a chattare con qualcuno prima di avere un appuntamento, oppure anche solo di leggere una loro descrizione sul profilo personale. Così da avere chiaro con che tipo di persona si ha a che fare e se faccia veramente al caso nostro. In caso contrario si può sempre provare a cercare qualcun altro evitando di far perdere tempo a entrambi.

La conversazione online: i segreti del successo

Quando su un sito di incontri si inizia a chiacchierare non è detto che si riesca subito a essere naturali.

Per dar vita a un dialogo perfetto e capire se la persona a cui stai scrivendo possa essere il tuo prossimo partner, ci sono alcuni trucchi da poter seguire. Prima di tutto, la possibilità di essere più diretti non è una giustificazione per la scortesia, sii gentile. Usa le emoticon nella giusta misura, e fai domande su di lei così da mantenere il discorso bilanciato tra voi. Chiedi dei suoi interessi e ricorda, grazie alla possibilità di sintesi via chat potrete parlare di tantissimi argomenti, senza confusione!

Capisci i tuoi bisogni (appuntamento romantico, chiacchierata amichevole, o relazioni più serie)

La base di una buona relazione è un fine condiviso. Cosa cerchi tu da una nuova relazione? Capisci se quello che desideri è solo qualche uscita romantica, ma senza niente di serio, oppure se vuoi appuntamenti che portino a storie impegnative, per esempio. Può anche essere che tu voglia solo trovare qualcuno con cui parlare, senza nemmeno dover uscire.

Prima di chiedere un appuntamento a qualcuno chiediti cos’è che vuoi trovare tu, ora, in un partner e se quel partner vuole lo stesso. Solitamente sui siti di dating viene scritto direttamente nella biografia, in modo che gli utenti con gli stessi desideri possano trovarsi facilmente.

Idee per il primo appuntamento

Una volta che avrai chattato e trovato la persona che fa per te, sarà il momento del primo appuntamento. Come fare per rendere questa esperienza indimenticabile?



Andare a mangiare fuori è un grande classico, ma perché non provare con un pic-nic all’aperto? Se vi piace l’arte, andate a una mostra, magari di un artista che non avete ancora visto. Oppure potresti proporre una lezione privata di ballo, pittura, cucina. Sarete solo voi due a condividere un momento diverso per accrescere le vostre capacità.

Sei indeciso? Prova a farle qualche proposta o scrivile “se potessi avere l’appuntamento dei tuoi sogni, cosa chiederesti? Proverò a realizzarlo per te”. Si può essere romantici, anche senza fare sorprese.

Alla fine, tutto ciò che conta al primo appuntamento siete voi due e i vostri sentimenti.