Il Consorzio dell'Asti partner dei Golden Skate Awards - San Valentino on Ice

Sarà Bergamo ad ospitare la 14ma edizione del Golden Skate Awards, il celebre gala internazionale di pattinaggio su ghiaccio. Domenica 14 febbraio sulla pista dell’ICE Lab i migliori pattinatori azzurri ed massimi interpreti internazionali del pattinaggio renderanno omaggio alla città simbolo della lotta al covid in una speciale edizione dal titolo “San Valentino On Ice” patrocinata dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio.

Un’edizione dall’alto valore simbolico che sarà un tributo alla resilienza dei bergamaschi, una spinta ad andare oltre il dolore e a tornare a vivere: lo show, che si terrà a porte chiuse, vedrà infatti la presenza di una speciale rappresentativa di medici e operatori sanitari vaccinati che sono stati in prima linea contro il virus nella città orobica.

Uno spettacolo unico e coinvolgente tra musica, luci, volteggi e acrobazie che sarà interamente trasmesso da Canale 9 a partire dalle 18.15: “: “San Valentino On Ice è un grande spettacolo sportivo- ha dichiarato Aldo Romersa, direttore di Nove - che saprà incantare i telespettatori di Nove con le acrobazie sul ghiaccio dei migliori atleti Azzurri ed internazionali, raccontato con la competenza di Guido Bagatta e lo straordinario contributo di Carolina Kostner, personaggio sportivo tra i più amati di sempre in Italia, al debutto sulla rete. Ma il Gala è anche l’occasione per testimoniare la vicinanza del gruppo Discovery alla città di Bergamo, luogo simbolo della lotta contro la pandemia di Covid 19, oggi davvero ‘in pista’ verso una nuova normalità, anche grazie allo sport”. Le evoluzioni dei grandi campioni saranno quindi introdotte e commentate da Carolina Kostner, regina del ghiaccio e azzurra più vincente nella storia del pattinaggio artistico, che affiancherà eccezionalmente alla conduzione il giornalista Guido Bagatta. “ Un gala che porta una nuova luce su Bergamo – ha dichiarato la pluricampionessa -, una città che ha pianto tante vittime a causa della pandemia, a cui va la mia commozione e un fortissimo abbraccio. Sarà un grande spettacolo per tutti gli appassionati della disciplina che saranno deliziati dall’esibizione di atleti tra i migliori nel mondo. Sono molto onorata di essere parte di questo evento anche se in una veste diversa dal solito”.

Tra i protagonisti, spiccano lo spagnolo due volte campione del mondo Javier Fernandez insieme alla coppia tedesca medaglia d’oro olimpica e mondiale Aljona Savchenko e Bruno Massot. Tra gli azzurri, promettono di incantare anche i nostri Matteo Rizzo, Daniel Grassl, e le coppie Guignard-Fabbri e Della Monica-Guarise.

Nonostante il grave momento che l’intero Paese, in particolare Bergamo sta vivendo, la realizzazione di San Valentino on Ice è stata resa possibile grazie al contributo, in qualità di MAIN SPONSOR, offerto da Scalo Milano Outlet & More che ha voluto essere della partita con entusiasmo e convinzione: “ Vogliamo esprimere profonda gratitudine a tutti gli eroi che hanno lottato per mesi in prima linea contro un nemico invisibile – afferma Davide Lardera, Amministratore Delegato di Scalo Milano Outlet & More – Bergamo è stato il fortino di questa resistenza e da lombardi ci è sembrato un atto doveroso, oltre che sentito, ricambiare in parte l’amore che medici, infermieri e operatori sanitari hanno profuso in questa lotta, fra mille difficoltà, contribuendo a un evento che tributasse loro il massimo del ringraziamento possibile nel giorno simbolo di un sentimento nobile e profondo”.

Ma anche i partner storici di questa manifestazione, a parte il Consorzio dell’Asti Spumante e del Moscato d’Asti Docg presente per la prima volta, non sono stati da meno e non si sono sottratti a questa gara di solidarietà offrendo il loro fondamentale contributo affinché il Golden Skate Awards, nella speciale veste di San Valentino on Ice, giungesse alla sua quattordicesima edizione.

Luca Morari, vice Presidente Southern Europe Ricola & CEO Divita, a tal proposito ha dichiarato: “ Da circa una decina di anni siamo affezionati sostenitori di Golden Skate Awards, spettacolo gioioso che si è sempre svolto in presenza di un numeroso pubblico che veniva omaggiato delle nostre caramelle e tisane. Vogliamo essere presenti anche a questa special edition di San Valentino che celebra, tramite l’esibizione di sportivi e artisti di grandissimo talento, non solo gli innamorati ma anche l’amore per la vita di tutti i giorni. Ricola perciò vuole essere in prima linea con i medici e tutto il personale dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII presente in sala, e donare loro, e ai colleghi che non possono presenziare, i suoi prodotti”.

Sarà un’edizione speciale, questa, per il Golden Skate Awards - commenta Rosario Rasizza, CEO di Openjobmetis SpA - : il pubblico, purtroppo, non sarà numeroso come nelle passate occasioni, ma è bello sapere che i pochi posti disponibili sono stati riservati a personale del settore medico e sanitario, professionisti che con il loro impegno hanno sostenuto, e stanno ancora sostenendo, il bene della collettività. Questo Galà, che vede protagoniste le maggiori étoile del pattinaggio artistico, è un omaggio alla bellezza e alla forza della loro dedizione. Da ex paziente Covid e da imprenditore che da 20 anni si occupa di lavoro, non posso che essere orgoglioso di sostenere questa iniziativa: tutti sappiamo quanto il settore dello spettacolo stia soffrendo a causa della pandemia e questo è anche il nostro modo per supportare un ambito in grande difficoltà. Abbiamo bisogno di continuare a nutrirci di arte, di sport, di cultura e di magia”.

“Da sempre Ulturale Cravatte crede nello sport e nello spettacolo - afferma Alberto Sciacqua, Direttore Commerciale di Ulturale Cravatte Srl-. Siamo entusiasti di sostenere anche quest’anno l’iniziativa, considerando il difficile momento che tutti noi stiamo vivendo. Ci auguriamo che il nostro supporto possa contribuire a dare un po’ di svago a tutte quelle persone che hanno sofferto particolarmente, penso a chi è stato paziente Covid o a chi purtroppo ha perso il lavoro. Il Golden Skate Awards e lo spettacolo in generale vanno supportati perché ci offrono quella valvola di sfogo necessaria per superare le avversità e aprirci a nuovi sogni e visioni. Confido che il prossimo anno potremo essere tutti a bordo pista ad applaudire la bravura di queste étoile”.

"Come negli ultimi 12 anni , il marchio K-Way® è lieto di confermare il sodalizio con il mondo del pattinaggio su ghiaccio ci racconta Alessandro Boglione, Amministratore Delegato di BasicItalia SpA, vestendo l'intero staff del Golden Skate Awards 2021, ribattezzato per l'occasione "San Valentino on Ice". Quest'anno, K-Way® è particolarmente orgoglioso di essere sponsor di una manifestazione che, per la prima volta, si svolge a Bergamo a sostegno di una tra le città italiane più drammaticamente colpite dalla prima ondata della pandemia".

"Per i produttori del Consorzio dell’Asti spumante e del Moscato d’Asti Docg è un onore partecipare a questa manifestazione sportiva, tributo a chi ha lottato e lotta contro la pandemia e a una città che ha pagato un prezzo altissimo – ci tiene a sottolineare il presidente del Consorzio, Lorenzo Barbero -. Questa emergenza sanitaria – aggiunge Barbero – che ha messo in grave difficoltà il Paese, ha tuttavia fatto emergere anche aspetti di solidarietà e resilienza. A questi valori, fondamentali anche nel mondo dello sport, alla città di Bergamo, al carattere di un popolo che anche nei momenti peggiori trova il modo di rinascere e a questo evento così denso di significati, alziamo il calice, per brindare insieme a una ripartenza importante e un futuro che ci auguriamo essere ricco di opportunità".

Per il secondo anno consecutivo Caffè Hardy è onorata di fare parte della grande famiglia del Golden Skate Awards: “Il valore simbolico di questa edizione è per noi è altissimo - sottolinea Alberto Maja Presidente e Amministratore Delegato di Hardy -. Da una parte ci facciamo portavoce di una tra le categorie più colpite economicamente dalle conseguenze della pandemia da Covid, dall’altra non potevamo mancare ad una bella serata di sport che racchiude il valore simbolico di rinascita e di ringraziamento per la lotta combattuta dalla città di Bergamo in questi mesi durissimi”.