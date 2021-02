Riapertura punto nascite Santa Corona: il comitato scrive al vescovo Borghetti

Ieri si è celebrata anche nel ponente ligure la Giornata Mondiale del Malato. Una delegazione di rappresentanti della campagna per la Riapertura del punto nascita del Santa Corona ha consegnato una lettera ufficiale indirizzata a S.E.R. Guglielmo Borghetti (vescovo della Diocesi di Albenga Imperia).

Papa Francesco ricorda che: 'La celebrazione della XXIX Giornata Mondiale del Malato, che ricorre l’11 febbraio 2021, memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes, è momento propizio per riservare una speciale attenzione alle persone malate e a coloro che le assistono (…). Il pensiero va in particolare a quanti, in tutto il mondo, patiscono gli effetti della pandemia del Coronavirus'.

Il Vescovo Guglielmo ha celebrato la Santa Messa nella Cappella dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. A conclusione della celebrazione è stata consegnata la lettera che descrive la situazione in atto e le preoccupazioni delle famiglie di tutta la comunità del ponente ligure.

Questo il testo della lettera: "Reverendo Monsignore, in vista della giornata mondiale del Malato, i promotori della campagna per la riapertura del punto nascita e del pronto soccorso ostetrico dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure hanno condiviso che fosse importante scrivere una lettera al Vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia.

Giovedì 11 febbraio si celebrerà in tutto il mondo la giornata mondiale del malato, le varie organizzazioni e i tanti cittadini che si stanno impegnando per favorire la riapertura del punto nascita e del pronto soccorso ostetrico si ritrovano nelle parole del Santo Padre.

...“ Il tema di questa Giornata si ispira al brano evangelico in cui Gesù critica l’ipocrisia di coloro che dicono ma non fanno (cfr Mt 23,1-12). Quando si riduce la fede a sterili esercizi verbali, senza coinvolgersi nella storia e nelle necessità dell’altro, allora viene meno la coerenza tra il credo professato e il vissuto reale. Il rischio è grave; per questo Gesù usa espressioni forti, per mettere in guardia dal pericolo di scivolare nell’idolatria di sé stessi, e afferma: «Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli”. Ancora: il Santo Padre ha riportato l’attenzione sull’inverno demografico che mette a rischio il futuro. Certamente anche la carenza di servizi e presidi socio-sanitari per la maternità e la famiglia ha il suo peso in questo.

Ci sentiamo fratelli di tutte le persone che da Ventimiglia a Varazze potrebbero incorrere in gravi problematiche sanitarie relative alla permanenza di questa chiusura.

A Pietra Ligure è stato chiuso nel giro di pochi giorni, ad inizio novembre 2020 l’intero punto nascite e il pronto soccorso ostetrico. Si tratta di un servizio per la collettività che era a disposizione dei cittadini da Ventimiglia a Varazze, un territorio che include totalmente la nostra Diocesi, in quanto operava all’interno di un DEA di secondo livello, tutti gli ospedali del territorio in caso di situazioni particolarmente gravi potevano appoggiarsi al servizio del Santa Corona.

Oggi non è più così e bisogna sperare che le famiglie non debbano incappare in situazioni di gravità ed emergenza, perché viene a mancare un pezzo importante del DEA stesso. Fin da subito è stato ripetuto più volte che si tratta di una scelta provvisoria e che saranno ripristinati tutti i servizi connessi. Ma a queste parole non sono conseguite azioni concrete, insieme a diverse altre personalità abbiamo proposto di risolvere la carenza di personale attingendo dalle graduatorie delle Ostetriche, in questo periodo il numero di infermieri a disposizione è carente in tutta Italia a differenza delle Ostetriche, figura più facile da reperire. Anche questa proposta è caduta nel vuoto.

Il nostro impegno è rivolto alla riapertura dei servizi chiusi e alla difesa della sanità pubblica per ricostruire la rete territoriale socio sanitaria. A tal fine sono state organizzate manifestazioni di informazione della popolazione e sensibilizzazione. La prossima è prevista per il giorno 13 febbraio p.v.. Un suo autorevole intervento in tale occasione, anche solo mediante un comunicato pastorale, sarebbe particolarmente gradito e significativo per tutti quanti si stanno impegnando per il ripristino del punto nascite".