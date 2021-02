Savona, via alla vaccinazione agli over 80 al Palatrincee: nonno Aldo il primo vaccinato (FOTO e VIDEO)

Aldo Fiorito, 80 anni, è il primo vaccinato della seconda fase vaccinale nel savonese.

La campagna vaccinale over 80 è iniziata oggi al Palatrincee a Savona in via Trincee e proseguirà domani, 13 febbraio al Terminal crociere in via Baglietto a Savona e il 15 e 16 febbraio all'Auditorium Santa Caterina a Finalborgo via Lancellotto, dove saranno vaccinate complessivamente 1200 persone individuate attraverso sorteggio e contattate direttamente da ALiSa.

300 gli anziani che verranno vaccinati quest'oggi a Savona fino alle 19.00 e che si sono ritrovati alle 10.00 davanti all'ingresso della struttura sportiva comunale.

"Avevo già fatto il vaccino antinfluenzale, non ho avuto dubbi, ci affidiamo alla scienza - ha spiegato all'uscita Aldo Fiorito che ha anticipato l'88enne Amelia Canu, prima sorteggiata ma arrivata in leggero ritardo - farò il secondo richiamo fra 21 giorni al Palacrociere".

Dal giorno 17 febbraio saranno attivi i punti vaccinali a Savona, al Terminal crociere da martedì a venerdì; a Finalborgo al Chiostro di Santa Caterina, da giovedì a sabato; ad Albenga nella tensostruttura zona Vadino, da lunedì a mercoledì; Cairo Montenotte alla Scuola Penitenziaria, il primo, terzo e quarto martedì del mese; Millesimo, al Palazzetto dello Sport, struttura polivalente, piazza Pertini, il secondo martedì del mese.

Verrà sviluppato nei prossimi giorni un piano per i comuni più piccoli e/o in zone disagiate, in accordo e collaborazione con i sindaci interessati.

In base alle indicazioni di Alisa e comunque in funzione della disponibilità di vaccini, le prossime fasi del piano vaccinale riguarderanno gli anziani over 80 e a seguire, progressivamente le persone under 80 e specifiche categorie di soggetti vulnerabili.

Prenotazione per gli over 80: modalità e tempi: per effettuare la prenotazione in tutti i casi è necessario avere sotto mano la propria tessera sanitaria, con anche il proprio codice fiscale: - prenotovaccino.regione.liguria.it - attraverso pc o tablet o smarphone sarà possibile prenotare a partire dalle ore 23.00 del 15 febbraio collegandosi al sito; - numero verde 800 938818 - Sarà possibile prenotare attraverso il call center dalle ore 6.00 del 16 febbraio. Il 16 e il 17 febbraio il call center sarà dedicato alla prenotazione delle vaccinazioni: non sarà possibile prenotare le altre tipologie di prestazioni salvo quelle urgenti; sportelli CUP/sportelli Asl 2 – La prenotazione sarà possibile a seconda degli orari di apertura delle diverse sedi (indicati sul sito https://www.asl2.liguria.it/prenotazioni-e-ticket/sportelli-cup.html).

Il 16 e 17 febbraio gli sportelli non sarà possibile prenotare le altre tipologie di prestazioni salvo quelle urgenti.

Per garantire la massima efficacia ed efficienza del sistema e minimi tempi di attesa per i cittadini nei primi giorni di prenotazione e nell’ottica di privilegiare l’età dei destinatari della vaccinazione è previsto che: il 16 febbraio sia consentita la prenotazione per gli over 90; il 17 febbraio sia consentita la prenotazione anche agli over 85; dal 18 febbraio potranno prenotare tutti i cittadini con più di 80 anni.

Al momento della prenotazione della prima dose di vaccino, verranno comunicati anche la data e l’orario per la somministrazione del richiamo, con la conferma della prenotazione che avverrà poi contestualmente alla somministrazione della prima dose.

A partire dal 22/2 saranno vaccinati anche: professionisti afferenti ad ambulatori accreditati, sanitari liberi professionisti, volontariato a contatto con persone fragili e figure assimilabili over 55 (la vaccinazione sarà gestita direttamente dall’Asl 2, con chiamata diretta), ospiti e personale delle strutture e comunità ad alto rischio over 55.