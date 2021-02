Al tavolo o take away, hamburger per tutti i gusti a La Bussola al Molo 8.44

"Dopo un’intera mattinata trascorsa a fare shopping sfrenato tra negozi è normale avere un languorino allo stomaco, la soluzione è più vicina di quanto pensi: ti aspettiamo al ristorante “La Bussola”, situato all’interno del Molo 8.44".

Consumazione al tavolo o “take away”, qualunque sia il tipo di appetito che invoglia, “la Bussola” preparerà l'hamburger speciale per i propri clienti.

"Lasciati conquistare da uno stile spiccatamente retrò caratterizzato da numerosi elementi di arredo in legno, proprio come se fossi a bordo di una nave. Alla Bussola potrai scegliere tra svariati menù, pensati per soddisfare le esigenze di ogni palato: per gli amanti dell’hamburger tradizionale vi sono a disposizione numerosi piatti, tra cui il menù “Clessidra”, “Bussola” o “Compasso”" dicono dal Molo.

Per chiunque volesse vivere le brezza di un hamburger più in stile “fish n’ chips”, invece si consiglia caldamente il menù “Timone”. Oltre alle normali pietanze sono presenti in menù anche alcune varianti, tra cui gli hamburger “gluten free”.