Liguria zona arancione, Matteo Canciani: "Basta giocare a strega comanda color"

Riceviamo e pubblichiamo da Matteo Canciani, commerciante e ristoratore pietrese.

"Secondo le previsioni espresse da organi ufficiali regionali in dieci giorni siamo passati da zona bianca a zona arancione, da avanzare l'idea di tenere aperto la sera a restare chiusi nel giorno di festa.

Le parole vanno pesate soprattutto se i dati vengono inviati da chi viene controllato e nel contempo è controllore. Lasciamo giocare ai bambini della scuola dell'infanzia a 'strega comanda color' e cerchiamo di essere seri e più competenti perché ci siamo stufati di essere strumentalizzati per meri scopi elettorali.

Da imprenditore del settore di ristorazione non posso continuamente buttare nel cestino centinaia di euro di merce semplicemente perché mi fido di ciò che organi ufficiali dichiarano, non posso non avere una visione a medio termine per poter programmare il lavoro perché, anche in fascia gialla, c'è il rischio di dare disservizi agli avventori del mio locale.

Non entro in merito alle questioni tecniche scientifiche perché non ho le conoscenze adatte ma chiedo solo certezze nelle previsioni e dichiarazioni veritiere da parte degli organi ufficiali.

In Liguria ci sono circa 12 mila imprese del settore ristorazione avente un ingente indotto e una filiera di larga fascia e qui mi viene una domanda spontanea: siamo ben rappresentati o qualcosa cigola? Ai posteri l'ardua sentenza.

Il passato non può essere cambiato, ora mi concentro sul futuro, perché è lì che mi aspetto di trascorrere il resto della mia vita"