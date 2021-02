Condizionatore portatile: i vantaggi e le funzioni

Nei mesi più caldi, la presenza di un condizionatore è senza dubbio necessaria per migliorare il livello di comfort abitativo e ottenere una piacevole sensazione di benessere, in casa o in ufficio. Talvolta però, dotare la casa di un impianto di condizionamento potrebbe non essere conveniente, considerando la spesa di certo non irrilevante e la necessità di effettuare alcune modifiche anche piuttosto invasive.

Inoltre, spesso la necessità di climatizzazione riguarda un solo locale, mentre l’investimento per un impianto complesso si riferisce a tutto l’immobile. Inoltre, occorre anche considerare la situazione climatica esterna: nella maggior parte dei casi il condizionatore si utilizza per qualche settimana, e spesso in maniera discontinua.

La soluzione ideale è quindi quella di ricorrere ad un condizionatore portatile, il cui utilizzo si sta diffondendo sempre di più. Un climatizzatore portatile è un apparecchio di dimensioni contenute che, a differenza di un’unità split, può essere spostato in qualsiasi momento, risolvendo all’istante le esigenze di climatizzazione personali.

Un apparecchio di questo tipo non è vincolato ad un’unità esterna, è dotato di ruote per facilitarne la movimentazione e rappresenta una soluzione molto semplice e versatile.

Scegliere un condizionatore portatile: funzioni e prestazioni

I climatizzatori portatili sono apparecchi piccoli e compatti, che non richiedono lavori particolari per l’installazione, ma semplicemente la vicinanza di una finestra per il tubo di scarico. La scelta potrebbe non essere facilissima a causa del grande assortimento di modelli disponibili sul mercato: sono da considerare la potenza, l’efficienza energetica, la rumorosità, le eventuali funzioni aggiuntive.

Prima di tutto, si consiglia di verificare le proprie esigenze di climatizzazione e di decidere se acquistare un dispositivo che svolga unicamente la funzione di condizionatore, o che possa essere utilizzato anche come elemento riscaldante.

Anche le dimensioni sono molto importanti: in un piccolo spazio è impensabile collocare un apparecchio molto ingombrante. I condizionatori portatili hanno generalmente una forma sviluppata in verticale, esistono comunque apparecchi dal formato più o meno compatto, ed è bene verificare con attenzione le misure e lo spazio disponibile.

Caratteristiche fondamentali in un climatizzatore portatile

Oltre all’ingombro, come abbiamo detto, è importante prestare attenzione ad alcuni elementi determinanti nella scelta del climatizzatore portatile. La facilità di trasporto è molto importante soprattutto se si pensa di spostare spesso l’apparecchio da una stanza all’altra: se si pensa che un condizionatore pesa circa 30 / 35 Kg, è bene che sia dotato di ruote solide e pivotanti e di una maniglia ergonomica, di alloggio per il telecomando e di cavo a scomparsa.

Le funzioni supplementari variano da modello a modello, e possono includere il timer per programmare l’accensione del dispositivo all’ora desiderata, la regolazione automatica della temperatura, la ventilazione e la deumidificazione. Ormai tutti i condizionatori vengono prodotti nel rispetto dell’ambiente naturale, tuttavia è bene accertarsi che il gas refrigerante non sia potenzialmente dannoso.