Coronavirus, crescono ancora i nuovi positivi in provincia di Savona: quest'oggi sono 67

274 i nuovi casi di positività riportati nel bollettino di quest'oggi, domenica 14 febbraio, a fronte di 3.193 tamponi molecolari a cui si aggiungono 1.448 tamponi antigenici rapidi. Il rapporto tra test molecolari e positivi si attesta quindi all'8,58%.

Scendendo nel dettaglio 67 sono le persone risultate positive nella nostra provincia, 61 in Asl 1 imperiese, 120 nel genovese e infine 26 nello spezzino.

Sono invece 8 i decessi da segnalare in un periodo che va dall'8 febbraio a oggi, uno dei quali in provincia di Savona: un uomo di 88 anni deceduto venerdì 12 presso l'ospedale di Albenga.

I DATI NEL DETTAGLIO

Tamponi processati con test molecolare: 872.786 (+3.193)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 71.295 (+1.448)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 73.815 (+274)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.850 (38)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.082 (+22)

Savona 1.049 (+2)

Genova 2.633 (+26)

La Spezia 784 (-22)

Residenti fuori regione o estero 126 (+3)

Altro o in fase di verifica 176 (+7)

Totale 5.850 (+38)

Ospedalizzati: 653 (+13); 62 (+6) in terapia intensiva

Asl 1 - 121 (+7); 6 (+2) in terapia intensiva

Asl 2 - 95 (+3); 10 (+2) in terapia intensiva

San Martino - 153 (+7); 23 (+1) in terapia intensiva

Galliera - 48 (+4); 1 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 2 (-1); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 75 (-); 6 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 45 (-4); 10 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 114 (-3); 5 (+1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 4.362 (+149)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 64.450 (+228)

Deceduti: 3.515 (+8)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 2.517 (+234)

Asl 2 – 1.012 (-6)

Asl 3 - 1.328 (-78)

Asl 4 - 294 (-27)

Asl 5 – 685 (+94)

Totale 5.836 (+217)

Dati vaccinazioni 12/2/2021 ore 16

Consegnati: 114.790

Somministrati: 85.658

Percentuale: 75%

Asl 1 - 11.774 dosi effettuate; 5.825 richiami; 21 oggi

Asl 2 - 15.508 dosi effettuate; 7.010 richiami; 372 oggi

Asl 3 - 21.810 dosi effettuate; 9.745 richiami; 158 oggi

Asl 4 - 9.103 dosi effettuate; 4.046 richiami; 0 oggi

Asl 5 - 9.627 dosi effettuate; 4.005 richiami; 366 oggi

Galliera – 2.969 dosi effettuate; 1.389 richiami; 0 oggi

Gaslini - 4.502 dosi effettuate; 2.214 richiami; 0 oggi

San Martino - 8.853 dosi effettuate; 4.092 richiami; 0 oggi

O.E.I. - 967 dosi effettuate; 455 richiami; 0 oggi

Totale dosi effettuate - 85.113; 38.781 richiami; 545 oggi