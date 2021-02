Savona, auto capottata e abbandonata nella notte in via Genova

Intervento con mistero per la macchina dei soccorsi che nella nottata ha raccolto l'allarme per un'auto capottata in via Genova a Savona, proprio nei pressi dell'ospedale San Paolo.

Sul posto si sono precipitati, per prestare i dovuti soccorsi, i militi dell'emergenza sanitaria, i Vigili del fuoco e i carabinieri. Al loro arrivo però la sorpresa: il veicolo era stato abbandonato.

Il mezzo è stato così riportato nella corretta posizione e rimosso, con gli uomini dell'arma che hanno dato il via alle indagini per risalire al proprietario del veicolo e chiarire la vicenda.