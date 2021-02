Savona, lutto nel mondo della comunicazione: è mancato l'ingegner Bruno Pellero

Giornata di lutto per il mondo della comunicazione, non solo savonese.

Nelle scorse ore è infatti scomparso l'ingegner Bruno Pellero, esperto di informatica e telecomunicazioni fisse, mobili, terrestri, marittime e satellitari, pioniere dei segnali radio e tra i padri della telefonia radiomobile nato nel 1958.

"Mi ricordo i natali 'online' (al telefono) con lui ventenne dall'altra parte del cavo, in Arabia Saudita, ai Caraibi, non per turismo, bensì per lavoro per i satellitari. Ventenne. Ed ancora, con Brondi ed Italtel, ad inventare i primi cellulari con la tracolla (qualcuno della mia età ed oltre se li ricorderà), 40 anni fa" aggiunge il fratello. "E poi avanti, senza sosta, ad inventare e a diventare riferimento per tutti nei suoi settori, come la difesa e la giustizia, in cui era un 'guru' tecnologico nei meeting worldwide".