I vantaggi e le funzioni di un barbecue a gas

Il barbecue è un accessorio immancabile per chi dispone di uno spazio esterno, quale può essere un terrazzo o un giardino, e ama organizzare piacevoli serate e pranzi in compagnia, invitando amici e famigliari.

Un barbecue tradizionale è costituito da una struttura in ferro o in muratura, dove è collocata una griglia per la cottura dei cibi: sotto a tale griglia viene acceso il fuoco di carbone o di legna.

Utilizzare un barbecue a legna o a carbonella non è semplicissimo: oltre alla difficoltà che molti incontrano nell’accendere il fuoco, un altro problema può essere quello dello spazio disponibile.

La presenza delle fiamme impone infatti la necessità di disporre il barbecue a distanza dalle persone e in un ambiente aperto, dove non ci siano rischi di propagazione delle fiamme.

Un’ottima alternativa per chi avesse poca esperienza, oppure per evitare la presenza del fuoco di legna o carbone dove potrebbe rappresentare un pericolo, è quella di ricorrere ad un barbecue a gas.

Questo apparecchio è dotato di bruciatori alimentati da una bombola a gas, che permette di regolare l’intensità del calore, non comporta problemi di accensione e può essere utilizzato anche in un terrazzo coperto o in un portico, prestando attenzione che le fiamme non siano troppo alte.

Per conoscere i pregi e le caratteristiche tecniche di un barbecue a gas, il sito https://barbecueagas.net descrive e mette a confronto diversi modelli, per capire quale possa essere quello più adatto alle proprie esigenze.

Come si utilizza il barbecue a gas

Il sistema di utilizzo di un barbecue a gas è del tutto simile ad un modello tradizionale. La struttura è solitamente in acciaio, ferro o ghisa, con la presenza di un griglia sotto alla quale sono disposti i bruciatori.

Possono essere presenti diversi altri accessori, tra cui griglie di conformazione diversa, piastre in pietra refrattaria e riduttori per la pressione del gas.

Il metodo di cottura è identico a quello di qualsiasi altro tipo di barbecue, con la possibilità di ottenere cibi dal gusto inconfondibile e privi di grassi.

Si raccomanda sempre e comunque di prestare attenzione al fumo, evitando di usare il barbecue sul balcone o in spazi esterni dove potrebbe dare fastidio alle persone.

Scegliere il modello di barbecue ideale

Il mercato offre una vasta scelta di modelli di barbecue a gas, adatti a rispondere ad ogni esigenza.

Alcuni sono dotati di ruote e permettono di essere spostati facilmente da un ambiente all’altro, rivelandosi ideali anche da portare in campeggio, in spiaggia e nelle località all’aperto che consentono questo tipo di cucina.

I vantaggi nei confronti di un dispositivo tradizionale sono molti, tra cui la facilità di pulizia, la rapida accensione e la possibilità di spostare il dispositivo nel luogo desiderato.

I barbecue a bombola sono alimentati con bombole di Gpl di varie dimensioni, esiste inoltre anche la possibilità di installare un barbecue a metano: si tratta di un apparecchio simile ad una cucina a gas, che prevede l’allacciamento alla rete pubblica di erogazione gas.