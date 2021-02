Albenga, ruba portafogli da auto in sosta: inseguito dal proprietario, viene poi arrestato dai carabinieri

Weekend di controlli e arresti per i carabinieri di Albenga che sono stati impegnati in numerosi servizi di pattugliamento del territorio per la prevenzione e repressione dei reati.

I servizi hanno riguardato il centro cittadino e le frazioni. Sono stati controllati numerosi stranieri in piazza del Popolo, sul lungocenta e in piazza Europa. Alcuni sono stati portati in caserma e foto-segnalati perché sprovvisti di documenti. Altri sono stati inviati in questura per regolarizzare la loro posizione.

Durante i controlli, sabato sera è pervenuta una chiamata sul 112 che segnalava un cittadino straniero che aveva appena rubato un portafogli all’interno di un’autovettura parcheggiata in via dei Mille. Immediatamente due pattuglie sono intervenute e hanno bloccato lo straniero che si stava allontanando, inseguito dal proprietario del veicolo.

I carabinieri lo hanno bloccato e immediatamente. Sottoposto a perquisizione e’ stato trovato in possesso del portafogli, motivo per cui e’ stato arrestato, ammanettato e condotto in caserma. Il portafogli è stato restituito al proprietario e il cittadino marocchino, un 31enne le iniziali E.L.M., è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza. Questa mattina comparirà davanti al giudice del tribunale di Savona per il rito direttissimo.