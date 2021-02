Previsioni meteo: alta pressione in espansione e clima mite da metà settimana

Dopo l’aria fredda da Est ecco che L'aria mite atlantica avrà fretta di arrivare da Ovest ed entro metà settimana avrà rimesso piede su tutto lo stivale. Al Nord Ovest annuvolamenti con qualche pioggia giovedì e poi forse nel prossimo week-end anticipo di primavera, con nebbie

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.

Da oggi, lunedì 15, a giovedì 18 febbraio cielo da poco ad irregolarmente nuvoloso, con nebbie mattutine e serali in pianure e foschie e nubi basse al mare. Giovedì mattina possibili precipitazioni con nevicate sui rilievi oltre i 1500 m, nel pomeriggio migliora.

Minime in pianura intorno -3 - 3°C e massime 3 - 9°C. Al mare minime intorno 1-8 °C e massime 9-13°C.

In pianura venti deboli da Nord Est in rotazione da Est martedì. Al mare moderati forti da Nord Ovest , in rotazione da Sud martedì intensità sempre moderata.

Da venerdì 19 febbraio nuovo possibile rialzo termico con nebbie e foschie.

