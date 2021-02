Parte da Finalborgo la campagna vaccinale per gli 'Over 80' del Ponente Savonese

Cominciata questa mattina, con puntualità quasi Svizzera, la campagna vaccinale nel Ponente savonese dopo l'avvio negli scorsi venerdì e fine settimana nella città della Torretta.

Ha preso il via dall'Auditorium di Santa Caterina in Finalborgo, luogo simbolo di quella cultura tanto in sofferenza nell'ultimo anno a causa dalla pandemia, da sconfiggere coi vaccini.

Puntuali, anzi in anticipo, i primi dei 300 "over 80" estratti dall'anagrafe di Liguria Digitale, dimostrazione di una crescente "fame di vaccini", come l'ha definita il direttore generale di Asl 2 Marco Damonte Prioli, "Siamo partiti con un numero importante di somministrazioni, circa 250, numero che ci permette di dare una gran bella risposta alla popolazione" spiega il direttore generale dell'azienda, che ha definito ottima la logistica del luogo, coordinata con l'ausilio della Protezione Civile finalese nella gestione degli accessi e delle Pubbliche Assistenze Anpas comunali per fornire invece assistenza in particolar modo a chi ha difficoltà ambulatorie, come sottolineato dall'assessore finalese Clara Bricchetto.

Anche per il suo valore simbolico: "Il vaccino si può considerare uno strumento di cultura sociale, una responsabilità che ognuno di noi deve assumersi verso la collettività abbandonando gli egoismi" continua Damonte Prioli.

"La scelta di questo spazio e anche un sacrificio che la nostra comunità fa nei confronti di questa emergenza - ha aggiunto l'assessore Bricchetto - Per noi la priorità e vaccinare il maggior numero di persone possibile. La prima risposta è stata buona speriamo che con il scendere dell'età lo sia altrettanto".

Tutti entusiasti gli anziani, provenienti dai comuni del distretto sociosanitario 5 del finalese, che hanno risposto presente. Tra queste la signora Marisa, che ha ricevuto l'invito a presentarsi per ricevere la sua dose di vaccino il giorno del suo compleanno. "È stato davvero un bel regalo di compleanno, non ho esitato un attimo a rispondere si e presentarmi".