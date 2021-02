Albisola diventa un Grande Fratello: via al progetto di videosorveglianza con telecamere e rilevamento targhe

“Non è un territorio cosi critico rispetto agli eventi malavitosi, infatti per quanto riguarda i furti i numeri non sono così preoccupanti, ma andiamo a salvaguardare una parte del territorio” ha spiegato il sindaco Maurizio Garbarini.

Il comune albisolese doveva far parte del bando del Ministero dell’Interno sulla videosorveglianza nel quale è capofila il comune di Savona ma Albisola non è stata candidata ai finanziamenti.

Saranno presenti due telecamere a Ellera, due a Luceto, due in via Sisto IV e piazza Giulio II, due alla Massa, due alla Costa dei Siri, due in passeggiata (una all’inizio e una alla fine) e una in via Poggi.