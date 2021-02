Celle, chiuderà entro maggio la Banca Popolare di Novara del gruppo Bpm

Dovrebbe chiudere entro maggio la Banca Popolare di Novara, filiale del gruppo Bpm di via dei Poggi a Celle.

La storica banca cellese è quindi pronta a chiudere i battenti e alcuni cellesi hanno già iniziato a ricevere la notizia nella filiale.

"L’evoluzione del mercato e delle abitudini dei clienti ha portato gli istituti di credito, tra questi Banco BPM, a ripensare la densità della rete delle filiali. Rimane fermo, naturalmente, il proposito di ridurre al minimo il disagio per i clienti di Celle Ligure, che avranno le indicazioni e i contatti della filiale di riferimento più vicina a loro disposizione per ogni necessità. A questo proposito, inoltre, segnaliamo che la presenza della banca nel Ponente Ligure continua ad essere caratterizzata da capillarità e vicinanza tra le agenzie operative, elementi cui si aggiunge il rafforzamento dei canali per il remote banking e dei servizi digitali disponibili per la clientela" hanno specificato da Banca Bpm.