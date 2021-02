Vaccini anti Covid agli over 80: a Spotorno alle prenotazioni ci penserà il comune

Nei prossimi giorni i 483 spotornesi con 80 anni, esclusi quelli che già sono stati estratti per il "Silver Vaccine Day", e oltre saranno contattati dagli uffici comunali che, previo assenso, fisseranno per loro l’appuntamento secondo le disponibilità indicate da Asl.

Se da una parte la fascia di popolazione interessata in questa prima fase è la più esposta al rischio susseguente al contagio, è altrettanto vero che coincide con quella meno avvezza alle nuove tecnologie. Per questo a Spotorno sarà l'amministrazione comunale a prenotare la vaccinazione per loro.

La "fame di vaccini", ad oggi unica speranza per uscire dal tunnel della pandemia, la si è vista già nel fine settimana a Savona e nella giornata di ieri, lunedì 15 febbraio, sia all'Auditorium di Finalborgo, dov'è cominciata la vaccinazione nel Ponente savonese, sia dalle 23 in poi quando i centralini di Alisa sono stati presi d'assalto dalle telefonate (con oltre 10mila nelle primissime ore di apertura).

"Riteniamo importantissimo tenere la gestione della vaccinazione dei nostri concittadini ed avere un rapporto diretto che ci consenta di rendere il più agevole e chiaro possibile questa fase importante" spiega il sindaco Mattia Fiorini, che potrà contare sulla disponibilità delle associazioni di volontariato (Croce Bianca, AIB e Melograno e Alpini per il momento) sia per la fase delle prenotazioni che per quanto riguarda la logistica negli spostamenti.

Oltre ai contatti con la cittadinanza però fondamentali saranno quelli dell'amministrazione con Anci e Asl, per riuscire ad affinare al meglio la macchina organizzativa, composta anche dalla presenza di un centro vaccinale comprensoriale per il Golfo dell'Isola, che riguarderebbe Bergeggi, Noli e Vezzi Portio: "Nelle riunioni che si terranno nei prossimi giorni cercheremo di poter ottenere una sede agevole per la vaccinazione dei nostri cittadini anziani. Proporremo strutture nel comune di Spotorno, come potrebbe essere una sala del Palace. In caso non sia possibile cercheremo di concordare la sede più vicina possibile ed eventualmente organizzeremo servizi di trasporto" conclude il primo cittadino.