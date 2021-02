Quattro cuori e due Ape: un particolare San Valentino al lume di lampione per due coppie di Noli

Si sa, in amore vince chi fugge. Devono averlo preso alla lettera due nolesi che, non arrendendosi ai divieti imposti dalla pandemia, non hanno voluto rinunciare a una romantica cena di San Valentino con sorpresa alle mogli. E come fuggire da questo momento di restrizioni se non a bordo di un Ape?

Un tavolo, due sedie, qualche palloncino, rigorosamente rosso, e qualche fiore sono bastati per una bella cenetta al lume dei lampioni di uno dei centri storici più avveniristici della Liguria.

Ovviamente rispettando i protocolli sanitari e i decreti presidenziali che domenica hanno impedito ai ristoratori di poter svolgere un ultimo servizio ai locali, ma non hanno fermato l'inventiva e la voglia di stupire la propria amata dei due ingegnosi nolesi.