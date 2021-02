Tecnologia e funzioni di un ventilatore moderno

Il ventilatore è un apparecchio che si utilizza soprattutto nei mesi estivi e negli ambienti chiusi, dove rappresenta un’ottima alternativa ai sistemi di condizionamento e climatizzazione, molto più economico e sostenibile.

Un ventilatore di ottima qualità garantisce un eccellente effetto refrigerante, molto simile ad una corrente d’aria naturale, senza impiegare liquidi refrigeranti e altre sostanze potenzialmente tossiche. Si tratta di un apparecchio semplice da utilizzare, non richiede una manutenzione particolare e non necessita di alcuna installazione.

In commercio sono disponibili numerosi modelli di ventilatore, dai più essenziali e di piccole dimensioni, alle versioni più evolute, in grado di offrire funzioni particolari. Per scegliere il modello adatto, si consiglia di esaminarne le caratteristiche e di valutare le esigenze legate al contesto di destinazione.

Il sito https://ventilatore.net offre informazioni dettagliate riguardo a tutti i tipi di ventilatore attualmente in commercio, aiutando ad individuare quello più adatto alle proprie esigenze personali.

Quali sono i principali modelli di ventilatore

Principalmente i ventilatori si dividono in alcune categorie: ventilatori da terra o a piantana, ventilatori a torre, ventilatori da tavolo, pale da soffitto e ventilatore senza pale.

La scelta dipende dalle caratteristiche e dalle dimensioni dell’ambiente di riferimento e dalle proprie abitudini personali. Ad esempio, al lavoro, sulla scrivania dell’ufficio, è adatto un ventilatore da tavolo di media grandezza, mentre in un salone di grandi dimensioni o in un ambiente pubblico dove si trovano diverse persone, l’ideale sono le pale da soffitto.

I ventilatori a torre o a colonna sono dotati di più eliche e garantiscono una migliore distribuzione dell’aria all’interno di una stanza, il ventilatore a piantana è adatto in un locale di medie dimensioni dove può essere collocato in un angolo, come una camera da letto.

Esistono anche ventilatori portatili molto piccoli, funzionanti a batteria, adatti da usare in campeggio o da portare in albergo per chi non ama l’aria condizionata.

Caratteristiche delle pale da soffitto

Le pale da soffitto sono una sorta di ventilatore costituito da un minimo di quattro pale da installare al soffitto, di solito sotto al lampadario, se l’apparecchio è dotato di luce possono sostituirlo completamente.

Il vantaggio di questo tipo di ventilatore è quello di generare una corrente abbastanza forte e ben distribuita in tutta la stanza. La potenza della corrente d’aria dipende comunque dal numero e dalla lunghezza delle pale: più grande è la stanza, e più numerose e lunghe devono essere le pale. Questo tipo di ventilatore deve essere necessariamente installato da un tecnico professionista.

Ventilatori privi di pale

I ventilatori senza pale rappresentano una novità abbastanza recente, in questo tipo di dispositivi è presente un motore che aspira l’aria dalla stanza per poi rimetterla in circolazione. Il principale vantaggio di questi ventilatore è la silenziosità, per tale ragione si addicono soprattutto ad ambienti in cui è opportuno ridurre al minimo il rumore, ad esempio una camera da letto.

Questo tipo di ventilatore è disponibile in diverse varianti e dimensioni, sia da terra che da tavolo, è un apparecchio molto tecnologico, adatto per una perfetta distribuzione dell’aria.