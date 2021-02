Con "S... Mascherati" a Vado Ligure il carnevale si trasforma in un video tutorial on line

Annuncia il Comune di Vado Ligure: "Purtroppo sarà un Carnevale senza carri allegorici e cortei mascherati, ma noi del Comune di Vado Ligure, non vogliamo dimenticarci dell’allegria che questa ricorrenza porta sempre con sé, e del divertimento dei bambini, da sempre protagonisti indiscussi della festa.

Si, abbiamo pensato ai bambini, ma non solo a loro, e con la preziosissima collaborazione degli operatori della Ludoteca Comunale “Il Cappellaio Matto” vogliamo festeggiare il Carnevale aiutandovi a costruire una maschera con materiale di recupero.

E allora…

“S…Mascherati”.





Il laboratorio creativo di Carnevale con materiali semplici e di recupero, raccontato con il nostro Video Tutorial.

Sabato 20 febbraio alle ore 17 tutti sintonizzati sulla pagina FB del Comune di Vado Ligure per lavorare insieme a noi!

Volete sapere che materiale occorre?

Beh…certo che si!





Allora il 17 febbraio guardate il video che pubblicheremo con l’elenco dei materiali che serviranno per realizzare le maschere.

Se non potrete essere presenti, avrete comunque la possibilità di rivederlo sulla pagina

FB @comunevadoligure e IG@comunevadoligure.

Non ci resta che augurarvi buona visione e chiedervi di condividere tra i vostri amici e conoscenti questa locandina, per arrivare e far conoscere l'iniziativa a quante più persone possibili.

E ricordatevi poi di postare sotto il video di Sabato le fotografie delle vostre maschere, per condividere in allegria i vostri lavori.

Buon lavoro a buona visione a tutti!”