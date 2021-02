Nasce a Savona il concorso di idee "Veloci contro l'Ictus"

L’Associazione ODV Tassinari – Grassi per la lotta all’Ictus in collaborazione con il Provveditorato agli Studi di Savona e con il Patrocinio della ASL2 Savonese, presenterà via web il concorso di idee “Veloci contro l’ICTUS”, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Savona.





VENERDI 19 FEBBRAIO ORE 11,00

DIRETTA STREAMING ALL’INDIRIZZO

https://concorso2021.ictuscerebrale.com



L’idea di coinvolgere dei giovani in questo progetto ha molteplici aspetti positivi: parlare di una malattia così diffusa ed impattante, sul piano sociale può migliorare l’attenzione nei confronti di uno stile di vita sano, può stimolare gli studenti ad approfondire determinati argomenti e sensibilizzarli sull’importanza dell’invio dei pazienti con sospetto ictus,

il più rapidamente possibile, in pronto soccorso al fine di ridurre i danni e le eventuali conseguenze.



Il progetto verrà spiegato da esperti sanitari capaci di accompagnare gli studenti in un percorso di coinvolgimento attivo e consapevole sul tema ed esperti della comunicazione che cercheranno di presentare le linee guida del progetto di comunicazione sulle quali ogni partecipante ( inteso come singolo, gruppo o classe) potrà esprimere la propria creatività.





Una giuria di esperti selezionerà i progetti ritenuti più significativi e poi tra i progetti selezionati una giuria popolare e la giuria di esperti individuerà i progetti vincitori.

Per informazioni direttamente sul sito del concorso

