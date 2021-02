Il Movimento Italia Unita a difesa delle partite IVA: "Sono stanche di essere l'ultima ruota del carro e la prima fonte di guadagno per lo Stato"

"Il Movimento Italia Unita si accinge a raccogliere adesioni per formare una forza comune di imprese, commercianti, professionisti, ambulanti, artigiani, negozianti, e tanti altri, per bloccare le casse dello Stato italiano, di fatto promuovendo lo sciopero fiscale nazionale. Le partite Iva sono stanche di essere l'ultima ruota del carro e la prima fonte di guadagno per lo Stato. Ora siamo noi sul palco di regia, basta soprusi, basta inganno, diamo respiro alle nostre aziende". Così, attraverso una nota stampa, il Movimento Italia Unita #StopEuropa.

"Voi non date sostegno alle imprese, ebbene respireremo da soli scioperando - proseguono dal MIU rivolgendosi ai vertici dello Stato - Basta versare denaro per mantenere lazzaroni e nullafacenti: uniamo le forze, unitevi al Movimento Italia Unita #StopEuropa".

"Il Movimento Italia Unita prende le distanze da movimenti facinorosi ed estremisti, in quanto la nostra operatività è prettamente al servizio del cittadino italiano - fanno inoltre sapere dal MIU - le nostre iniziative promuovono i diritti acquisiti in decenni di duro lavoro dei nostri padri e dei nostri nonni. Noi restiamo sempre nella legalità, non oltrepassiamo i limiti di protagonismo: non ci rivolgiamo alle piazze per danneggiarle, ma ci rivolgiamo alle piazze per raccogliere i pensieri della gente, i malumori dei nostri connazionali. Cerchiamo di lavorare e risolvere i problemi con iniziative comuni e di buonsenso. Noi del MIU allontaniamo tutti coloro che danneggiano, con comportamenti lesivi, una immagine corretta e una linea guida saggia, prerogativa di vita sociale del nostro movimento".