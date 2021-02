Calice, uno sportello d'ascolto gratuito per contrastare gli effetti psicologici della pandemia

Da ormai quasi un anno abbiamo dovuto rivedere le nostre abitudini, limitare la nostra vita sociale, evitare il più possibile i contatti non essenziali nel tentativo di limitare i contagi e quindi le vittime di un nemico subdolo e sconosciuto quale il Covid-19.

L'emergenza sanitaria in corso da tempo nel nostro Paese ha evidenziato purtroppo le conseguenze di una forte limitazione dei rapporti sociali tra le persone di ogni fascia di età.

"L'amministrazione comunale di Calice Ligure ha potuto toccare con mano i disagi ed il senso di malessere derivanti da questa situazione in quanto direttamente a contatto con la comunità calicese" scrive il sindaco Alessandro Comi.

"Siamo quindi lieti - prosegue - di poter offrire alla popolazione un servizio di sostegno psicologico gratuito che siamo certi potrà essere utile a chiunque vorrà usufruirne per superare questa difficile fase emergenziale".

L'iniziativa si rivolge a tutte le fasce d'età della popolazione, senza alcuna esclusione, che potranno affrontare con la dottoressa Elisa Cavallini tutto ciò che può considerarsi un disagio causato dalla pandemia, dal senso di isolamento e alle relative difficoltà di reinserimento nella vita sociale fino ai problemi della quotidianità.

Gli incontri, da fissarsi previo appuntamento telefonico, avverranno sia in presenza presso la sede della Croce Bianca in via Trattati di Roma nel pieno rispetto dei protocolli anti contagio, o a distanza, tramite videochat. Sempre nel massimo rispetto della privacy.