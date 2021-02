Agricoltura 4.0, Cia Savona: “Credito di imposta per investimenti in nuove tecnologie”

Il credito di imposta è una importante opportunità di investimento per gli agricoltori e le filiere agricole. Cia Savona lo aveva già evidenziato e domani, alle ore 14.30, si terrà un webinar interregionale al quale prenderanno parte diverse aziende savonesi, liguri, ma anche piemontesi e lombarde.

L’iniziativa è infatti promossa da Cia Agricoltori Italiani in collaborazione con le sedi regionali di Liguria, Piemonte e Lombardia.

“Un appuntamento per chiarire tutti gli aspetti dell’agevolazione fiscale per le nostre imprese” ricorda il direttore Cia Savona Osvaldo Geddo.

Il credito d’imposta per gli investimenti in agricoltura riguarda una serie di incentivi per ammodernare il parco macchine, per l’innovazione tecnologica e strumentale delle aziende.

Nel dettaglio, la misura fiscale viene riconosciuta “nella misura del 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Possono accedere al credito di imposta: agricoltori singoli e associati che esercitano attività agricole e determinano il reddito su base catastale ai sensi dell’art. 32 del Tuir; coloro che svolgono attività connesse come le attività di agriturismo che si avvalgono del regime forfetario di determinazione del reddito di cui all’art. 5, comma 1 della Legge n. 413/91; soggetti esercenti attività agricole e agricole connesse che determinano il reddito d’impresa ai sensi degli artt. 56, comma 5 e 56-bis del Tuir.

All’incontro di domani interverranno:

Massimo Bagnoli - Responsabile nazionale Ufficio Fiscale Cia

Alessandro Ferraresi – Area manager OM.EN Srl

Mario Cappellini – Responsabile nazionale Ufficio Credito Cia

Modera: Giovanni Cardone – Direttore Cia Piemonte

Per collegarsi basta scaricare l’immagine allegata con tutti i dettagli. Si potranno effettuare domande, da mandare anche durante la diretta, a m.pirrello@cia.it