Lotta allo spaccio: dal Circolo Fratelli d'Italia Alassio Baia del Sole un plauso ai carabinieri

Il circolo di “Fratelli d’Italia Alassio Baia del Sole”, a seguito delle recentissime vicende criminose che vedono coinvolto anche il territorio alassino, esprime la più sentita stima per il particolare impegno profuso dalla Compagnia Comando dei carabinieri di Alassio nelle indagini e nel successivo arresto di un giovane trovato in possesso di un preoccupante quantitativo di droga, di cui ci hanno notiziato ieri alcune testate giornalistiche online.

Appuntando doverosamente ogni garanzia di innocenza del presunto reo fino ad eventuale condanna penale definitiva, il Circolo di Fratelli d’Italia è comunque ben lieto di poter constatare la professionalità, la dedizione, l’impegno dimostrato nell’individuare attraverso indagini approfondite e scrupolose, quelle modalità più evasive e illegali che tramite il “dark-web” trovano facili percorsi criminali.

Non possiamo che ringraziare i nostri carabinieri di Alassio, per questo ennesimo risultato conseguito nel contrasto alla detenzione di sostanze stupefacenti, tema e battaglia che stanno molto a cuore a Fratelli d’Italia, pur sapendo che ci risponderebbero serenamente che è nello spirito di servizio che trovano la loro naturale motivazione, ma sapendo anche dentro di noi, che in realtà ci mettono sempre quel cuore in più che nessuno stipendio potrebbe mai ripagare.