Savona, l'assessore Scaramuzza conferma l'arrivo del nuovo bando per lo stadio Bacigalupo: "Ne discuteremo in Giunta, l'obiettivo è tutelare città e l'impianto stesso"

I segnali arrivati stamattina dal Tribunale di Savona lasciano presagire un rapido sblocco relativo al nuovo bando per l'assegnazione dello stadio Bacigalupo.

Parte della documentazione è già stata preparata dall'assessore allo sport del Comune di Savona, Maurizio Scaramuzza, seppur l'iter burocratico debba ancora attraversare diverse tappe.

"Aspettiamo la mail liberatoria relativa allo stadio per avere l'ok definitivo, ma è ovvio che le notizie giunte stamane siano davvero benauguranti.

Nel corso degli ultimi mesi non siamo però stati a guardare e insieme all'ufficio sport stiamo ultimando una relazione approfondita sullo stato dell'arte dell'impianto da presentare alla Giunta.

Chiederemo a quest'ultima come strutturare il bando, ci sono un paio di opzioni percorribili e decideremo insieme quale via intraprendere.

Un indirizzo politico da perseguire? Non c'è una strada precostituita - conclude Scaramuzza - reputo però importante e di buon senso porre delle condizionalità che tutelino la città e l'impianto stesso. Per le tempistiche è presto per sbilanciarsi, faremo però in modo di accelerare quanto più possibile".