Meteo, ancora nubi in Liguria: previste piogge sparse

Un’altra giornata dominata dalle nubi sulla Liguria (salvo qualche schiarita sull'estremo Ponente), con deboli precipitazioni concentrate sul settore centrale della regione (7.2 millimetri in un’ora a Monte Pennello dove dalla mezzanotte sono stati cumulati 15.4, 10.8 invece a Isoverde nel comune di Campomorone).

I venti sono generalmente deboli, meridionali sul settore centrale, altrove settentrionali, il mare tra poco mosso e mosso.

Solo le stazioni dell’interno imperiese sono andate sottozero la scorsa notte con valore più basso ai 1845 metri di Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte) dove si è toccato -2.1. Nelle altre province 0.0 a Calizzano (Savona), 0.4 a Pratomollo (Borzonasca, Genova), 2.6 a Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia). Queste, invece, le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: La Spezia 9.6, Savona Istituto Nautico 10.5, Genova Centro Funzionale 10.6, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 10.8.

Le previsioni per i prossimi giorni nel bollettino diramato da Arpal: oggi, giovedì 18 febbraio, deboli precipitazioni sparse, più insistenti sul centro della regione, dove potranno verificarsi localmente cumulate significative (maggiori di 20 millimetri in 12 ore ), specie sulla zona B.

Domani, venerdì 19 febbraio, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, più insistenti sul centro della regione, dove potranno verificarsi localmente cumulate significative (maggiori di 20 millimetri in 12 ore), specie sulla zona B. Temporanei rinforzi del vento da Sud-Est con possibili raffiche fino 40 km/h, in particolare sui capi esposti delle zone B e C.

Sabato 20 febbraio, deboli precipitazioni sparse, più insistenti sul centro della regione, dove potranno verificarsi localmente cumulate significative (maggiori di 20 millimetri in 12 ore), specie sulla zona B.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.