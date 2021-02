Offerta cauzionale per Villa Gavotti. E' la Pro Savona ad essere interessata alla struttura a fianco del Bacigalupo?

Un assegno a cauzione per acquisire Villa Gavotti. Questa è la notizia emersa nel corso delle ultime ore dalla Provincia di Savona. L'immobile, situato a Legino, è infatti uno dei beni in alienazione nel piano 2020-2022.

"L'offerta cauzionata è più bassa rispetto al valore di perizia però bisogna tenere conto che ci sarebbe un impegno di spesa da parte dell'ente di 230mila per il rifacimento del tetto. Nel caso senza quell'intervento il prezzo potrebbe scendere. Stiamo comunque facendo un approfondimento e gli uffici faranno una valutazione tecnica e di perizia" spiega il vicepresidente Francesco Bonasera.

Una tempistica che, insieme all'imminente bando per lo stadio Bacigalupo, non stupisce, dato che, secondo alcune indiscrezioni, l'offerta per la struttura (situata a poche centinaia di metri dallo stadio biancoblu) sarebbe arrivata proprio da parte della Pro Savona.

Villa Gavotti rappresenterebbe infatti una sorta di chiave per accedere all'adiacente struttura sportiva, in parte in disuso, ma potenzialmente sfruttabile una volta ristrutturato l'intero complesso.

Il nome dell'acquirente, ovviamente, è rimasto celato da parte della Provincia: resta da capire se nelle prossime ore arriveranno conferme o smentite da parte del club biancoblu.