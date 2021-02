Savona: riaprono i giardini di via Amendola alla Villetta

"Questa mattina ho firmato l'ordinanza per la riapertura dell'area gioco interna ai giardini di via Amendola: come per le altre aree gioco già riaperte anche questa dovrà essere utilizzata, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Dpcm 11 giugno 2020, in modo responsabile e nel rigoroso rispetto del distanziamento fisico a tutela della salute dei bambini". Questo quanto annunciato oggi dal sindaco di Savona Ilaria Caprioglio.

La notizia era attesa da tempo dai residenti del quartiere della Villetta, che in via Amendola hanno sempre trovato un'area verde di riferimento per tutta la zona. Ovviamente, però, anche il godere di questi spazi dovrà avvenire nel rispetto delle normative anti-assembramento e di contenimento del Covid-19.

Il testo dell'ordinanza ripercorre un po' di storia: ci ricorda infatti che gli spazi verdi cittadini erano stati "blindati" a partire dal 18 maggio 2020 sempre nell'ottica di contenere il virus. Il 27 giugno immediatamente successivo, però, erano stati riaperti i giardinetti presenti al Prolungamento, in piazza del Popolo, a Zinola, i giardini san Michele e le aree verdi in piazza delle Nazioni, in via Verdi, in piazza Bologna, in via Trincee, in via Bruzzone e in Darsena.

Restava dunque ancora "fuori dai giochi" (è proprio il caso di dirlo), lo spazio verde di via Amendola che, nel frattempo, è stato oggetto di un programma di manutenzione. Per questo motivo sarà nuovamente fruibile da domani, 19 febbraio. Invece tutte le aree verdi della città della Torretta non presenti nell'elenco di quelle riaperte il 27 giugno scorso vedranno in vigore il divieto di accesso fino a nuove disposizioni.