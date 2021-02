I benefici offerti dal CBD, quali i prodotti disponibili e dove acquistarli

Malgrado l’esordio sul mercato italiano sia piuttosto recente, i prodotti CBD hanno già ottenuto l’attenzione del grande pubblico, come testimonia l’esperienza di dutchnaturalhealing.it . Ma la visibilità spesso non corrisponde a un’informazione corretta. Il primo aspetto da chiarire riguarda la differenza tra CBD e THC.

Pur essendo entrambi dei cannabinoidi, THC (tetraidrocannabinolo) e CBD (cannabidiolo) sono contraddistinti da proprietà e caratteristiche molto differenti. In comune hanno il fatto di derivare dalla Cannabis, ma con due profili diversi. Il CBD, infatti, opera sul nostro organismo stimolando il sistema immunitario e non prevede effetti psicotropi, che riscontriamo invece nel THC.

Del CBD sono apprezzati quindi i benefici dal punto di vista terapeutico, che ritroviamo nei prodotti con CBD di alta qualità. Nell’ambito dei principali vantaggi figurano il contrasto dei sintomi di nausea e vomito, capacità antinfiammatorie, antiossidanti, ansiolitiche e antipsicotiche. Sono state rilevate anche proprietà anticonvulsive.

Queste prerogative hanno permesso la commercializzazione di prodotti a base di CBD. Tra i più apprezzati ci sono olio di CBD (estremamente versatile, può essere assunto in varie modalità, quali sublinguale, aggregato ad alimenti o bevande oppure attraverso capsule gel), cristalli di CBD (che rappresentano la forma più pura del CBD), prodotti topici ed e-liquid.

La vendita di prodotti CBD è legale in Italia, come del resto in gran parte del Vecchio Continente. La scelta di una proposta orientata alla qualità non è così semplice, ma resta un’assoluta priorità. Ecco perché Dutch Natural Healing ha scelto di rivolgersi direttamente al cliente, con il suo store dutchnaturalhealing.it.

Tra i produttori di punta del settore, l’azienda olandese per i suoi articoli ricorre a vivai con piante coltivate biologicamente. L’impegno professionale è teso alla qualità, così da fornire un apporto positivo al benessere del cliente.

Lo shop prevede spedizione rapida in 24/48 ore estesa a un’offerta di cui fanno parte olio di CBD, olio di CBG, CBDactive +, CBD per animali domestici, topici al CBD e cosmetici per la cura della pelle, prodotti CBD puro e diverse altre soluzioni.