"Vengo anch'io. No tu no". Screzi nel centrodestra

Il refrain della nota canzone si adatta perfettamente al nuovo impaccio del centrodestra nella scelta del candidato sindaco.

Fratelli d'Italia si invita al tavolo della coalizione che dovrebbe sostenere Dario Amoretti ma trova la porta sbarrata: "No, voi no" risponde il candidato in pectore Il motivo è semplice: Amoretti vuole accreditarsi come il leader di una coalizione civica che vada dalla Lega a esponenti del Pd, passando per Forza Italia, Azione e Italia Viva...

Un progetto che catturi il voto dei moderati. L'abbraccio di Fratelli d'Italia sarebbe quindi mortale, ragiona Amoretti. E allora, meglio che il partito della Meloni corra in splendida solitudine come appare intenzionato a fare. Magari per aiutare poi Amoretti al ballottaggio. Sempre che sia lui il candidato.

Negli ultimi giorni ha infatti ripreso quota la ricandidatura di Ilaria Caprioglio che non avrebbe remore a imbarcare la destra . L 'ultima parola ora spetta a Toti.