"Benvenuti nella #Mediocrazia": nuovo striscione di CasaPound ai Piani di Celle

"Benvenuti nella #Mediocrazia". Questo lo striscione di CasaPound che è stato posizionato ai Piani di Celle Ligure.

Il partito di estrema destra già il 17 marzo di due anni fa aveva collocato un ulteriore manifesto a fianco al Monumento ai Caduti.

In quell'occasione era stato celebrato il 125esimo anniversario dell'unità d'Italia, in molti però avevano criticato l'affissione in quanto era sembrata quasi una sorta di "rivendicazione d'appartenenza" nei confronti di persone che hanno perso la vita durante i due conflitti mondiali.

Il sindaco di allora Renato Zunino aveva annunciato l'avvenuta rimozione da parte degli agenti di polizia locale. Così come avvenuto quest'oggi.

In questo caso il contenuto dello striscione potrebbe essere collegato ad una critica contro il nuovo Governo Draghi.