Savona, cambierà volto piazza Diaz: nuove aree verdi e una fontana a raso (FOTO)

Nuove vasche verdi con sedute, panchine, una fontana a raso, la pavimentazione e l'illuminazione notturna a led e una nuova area verde.

Cambierà volto piazza Diaz a Savona così come il Ridotto del Teatro Chiabrera, attualmente chiuso al pubblico ed inutilizzato in quanto necessita di iun adeguamento alle norme in materia di prevenzione incendi e abbattimento barriere architettoniche. L'area presente al primo piano verrà riqualificata, rimossa la vetrata e sarà realizzato un nuovo ingresso disabili (con la dismissione di quello attuale) e un nuovo servizio igienico. Inoltre verranno riconvertiti gli spazi ex Cai e a lato del teatro verrà inserito un nuovo ascensore.

All'inizio di piazza Diaz verrà realizzata una sosta mezzi e verrà riposizionata anche l'edicola.

"Attraverso questa progettazione sarà possibile riqualificare e rendere fruibile a savonesi e turisti 365 giorni all'anno questa piazza ed il bellissimo Teatro Chiabrera, che rappresenta uno dei simboli della città" ha dichiarato il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio.

L'intervento sarà realizzato da IRE S.P.A. con i contributi del Fondo Strategico regionale (stanziati 5 milioni più 1 milione e 250 dell'amministrazione comunale, di questi 2 milioni e 950mila euro per il primo lotto di Palazzo Della Rovere) per una cifra complessiva di 1 milione e 500mila euro.

Attualmente gli interventi sono nella fase di progettazione preliminare, in primavera dovrebbe essere pronta la progettazione definitiva esecutiva in primavera, successivamente partirà l'aggiudicazione.