Vaccini anti Covid, già lunedì una risposta da Asl per un centro nel "Golfo dell'Isola"?

Nel frattempo intanto i cittadini "over 80" possono usufruire del servizio di prenotazioni presso le farmacie, tramite il sito istituito dalla Regione o al numero verde 800.938818 ( CLICCA QUI ) per usufruire dei centri già attivati (Finalborgo e Savona).

"Dalla prossima settimana, in ogni caso (sia che Asl autorizzi le vaccinazioni a Spotorno oppure no) attiveremo un servizio di assistenza telefonica per informazioni, prenotazioni e spostamenti (per casi di reale impossibilità a spostarsi)" ha aggiunto il primo cittadino spotornese.