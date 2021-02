Coronavirus: 274 nuovi positivi in Liguria, 41 i casi nel savonese

Torna a calare il tasso di positività al Covid-19 in Liguria: a fronte di 4.091 tamponi molecolari (oltre ai 2.939 antigenici), sono stati 274 i nuovi positivi in regione, uno ogni 14,93 pari al 6,69%.

Nella nostra provincia sono 41 i nuovi contagiati mentre sono 88 nell'imperiese, 122 a Genova e 23 a Spezia. Nessuno invece tra i non riconducibili alla residenza in Liguria. A livello regionale quest'oggi vengono segnalati 15 decessi (avvenuti tra il 16 e il 18 febbraio), quattro dei quali all'ospedale San Paolo di Savona: un uomo di 84 anni deceduto il 16 febbraio, una donna di 84 anni deceduta il 17 febbraio, un uomo di 79 anni deceduto il 17 febbraio e una donna di 58 anni deceduta il 18 febbraio.

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 892.532 (+4.091)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 84.444 (+2.939)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 75.147 (+274)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.752 (-6)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.130 (+22)

Savona 971 (-24)

Genova 2.599 (+24)

La Spezia 736 (-22)

Residenti fuori regione o estero 129 (-)

Altro o in fase di verifica 187 (-16)

Totale 5.752 (-2)

Ospedalizzati: 581 (-19); 58 (-1) in terapia intensiva

Asl 1 - 111 (-2); 5 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 80 (-3); 10 (-1) in terapia intensiva

San Martino - 138 (-8); 22 (-) in terapia intensiva

Galliera - 36 (-); 1 (+1) in terapia intensiva

Gaslini - 2 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 74 (-); 5 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 40 (-); 9 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 100 (-6); 5 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 4.251 (+41)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 65.836 (+265)

Deceduti: 3.559 (+15)