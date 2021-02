Provincia di Savona: cordoglio per l'improvvisa scomparsa di Pierluigi Pesce

Il Presidente Pierangelo Olivieri, a nome suo e dell'ente Provincia, esprime il proprio cordoglio per la perdita di Piero Pesce, persona di grande impegno amministrativo e politico e grande personalità.



"Sono raggiunto da questa improvvisa e tristissima notizia della scomparsa del caro Piero Pesce. Ho avuto occasione di conoscerlo, prima personalmente da calizzanese perchè avevo avuto il piacere di essere compagno di squadra di uno dei suoi figli, e poi soprattutto da amministratore, prima quando ero in Consiglio comunale a Calizzano e lui era in Provincia e poi quando divenni prima sindaco e da ultimo Presidente e lui continuava con grande impegno e passione il suo lavoro per la cosa pubblica - commenta Olivieri - È proprio questa che ricordo con veramente grande piacere. L'esempio della passione con cui ha sempre interpretato i suoi ruoli, in Provincia da assessore, in comune sia a Loano che da vicesindaco e da assessore a Boissano".

"Sicuramente una persona che si è impegnata tanto per il nostro territorio e per le sue comunità e con vivo sentimento di partecipazione anzitutto personale e poi istituzionale ci stringiamo ai suoi cari e alla sua famiglia con un pensiero di affetto e di gratitudine a Piero" conclude Olivieri.