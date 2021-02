Ecco "Tutte le volte", il nuovo singolo dei Cartabianca

Esce oggi, venerdì 19 febbraio 2021, “Tute le volte”: il nuovo singolo del duo genovese Cartabianca, disponibile su tutte le piattaforme digitali. La canzone, prodotta in collaborazione con Gianluca Polizzi, è un esperimento che unisce le chitarre a suoni più elettronici con la voglia di dare una nuova forma alla canzone d'autore.

“'Tutte le volte' è quel richiamo che senti per la prima volta intorno ai 13-14 anni. Ad alcuni non va più via” spiegano i Cartabianca relativamente al brano prodotto da Gianluca Polizzi, Fausto Ciapica e Francesco Ciapica; scritto da Fausto Ciapica e Francesco Ciapica; registrato, mixato e masterizzato da Gianluca Polizzi presso “Fabbrica Musicale” di Genova.

I Cartabianca nascono dall’idea dei fratelli Fausto e Francesco Ciapica di fare musica senza dover rispondere ad una precisa collocazione. Il legame famigliare rende difficile individuare l’anno preciso in cui il duo si forma davvero. L'idea dei Cartabianca è quella di prendere in prestito linguaggi diversi per ottenere un mix in bilico tra serio e faceto, sacro e profano, lo yin e lo yang.

Parallelamente alle sperimentazioni dei libri musicali per ragazzi “L’inferno di Dante” e “Girotondo Mondomare”, opere di cui sono autori e compositori, scrivono canzoni che rimangono a lungo nel cassetto.

Grazie alla collaborazione con Gianluca Polizzi, decidono di lavorare in studio al loro primo album: il 19 gennaio 2018 esce su tutte le piattaforme digitali e in formato CD “Finalmente”, al quale segue un tour di più di quaranta date in giro per l’Italia. Il 30 ottobre 2020 esce su tutti i Digital Stores “Copyright”, canzone nata durante il “Finalmente Tour 2018”, che precede l’uscita di “Tutte le volte”, fuori il 19 febbraio 2021.

