Avvio piano vaccinale forze dell'ordine, Silp Cgil – Uil Polizia: "Ad oggi non c'è una data certa"

"Il Paese sta cercando di riconquistare l’ambita normalità, una meta che, grazie al grande contributo della scienza, sembra alla portata. Sono trascorsi molti mesi dall’inizio della pandemia, mesi in cui tutti abbiamo dovuto affrontare un nemico che mai prima d’ora si era manifestato e per alcuni, alludiamo in particolare a coloro che esercitano una professione sanitaria, è stata una prova che ha richiesto talvolta un tributo estremo" spiega in una nota la federazione Silp Cgil – Uil Polizia segreteria provinciale Savona.

"In questo lungo percorso, che vede il Paese cercare di resistere al virus, sono stati tanti i contributi che i rappresentanti delle Istituzioni hanno messo in campo. Le forze dell’ordine hanno fornito, e continuano a garantire, un contributo inequivocabile e determinante che ha, però, esposto ogni operatore a rischi ulteriori a quelli che di consueto vengono affrontati pur di assicurare, giorno e notte, in ogni condizione, il rispetto delle misure di prevenzione. Oggi, però, queste donne e uomini si trovano a dipendere dalla Regione di appartenenza per poter essere ammessi alla somministrazione vaccinale e proseguire nel garantire, in maggiore sicurezza, il prezioso contributo al nostro Paese".

"Le varie strutture della Polizia di Stato, pur disponendo di medici e personale infermieristico, non possono far nulla in merito. In altre realtà territoriali, come il Lazio, la Toscana o la Sicilia, la campagna vaccinale, riservata alle forze dell’ordine, è stata già avviata mentre nella Regione Liguria non è stata ancora comunicata una data certa" concludono dal sindacato.

Ecco lo stralcio della lettera che tutti i Segretari provinciali della Federazione SILP/UIL Polizia Liguria hanno inoltrato al Presidente della Regione Giovanni Toti per conoscere le date dell’avvio del piano vaccinale:

"Sono trascorsi molti mesi dall’inizio della pandemia, mesi in cui tutti abbiamo dovuto affrontare un nemico che mai prima d’ora si era manifestato e per alcuni, alludiamo in particolare a coloro che esercitano una professione sanitaria, è stata una prova che ha richiesto talvolta un tributo estremo. In questo lungo percorso, che vede il Paese cercare di resistere al virus, sono stati tanti i contributi che i rappresentanti delle Istituzioni hanno messo in campo. Per quanto ci riguarda il Ministero dell’Interno ha dato immediato impulso ad una capillare prevenzione che si sta rivelando vincente visti i risultati, in termini di contagi, emersi sui singoli posti di lavoro. Grazie al grande impegno della scienza vediamo ora affacciarsi l’occasione per un’accelerazione verso l’ambita normalità, una meta ancora distante ma dalla fisionomia chiaramente distinguibile grazie all’arrivo dei vaccini. Le forze dell’ordine hanno fornito, e continuano a garantire, un contributo inequivocabile e determinante che ha, però, esposto ogni operatore a rischi ulteriori a quelli che di consueto vengono affrontati pur di assicurare, giorno e notte, in ogni condizione, il rispetto delle misure di prevenzione. Oggi, però, queste donne e uomini si trovano a dipendere dalla Regione di appartenenza per poter essere ammessi alla somministrazione vaccinale e proseguire nel garantire, in maggiore sicurezza, il prezioso contributo al nostro Paese. Le varie strutture della Polizia di Stato, pur disponendo di medici e personale infermieristico, non possono far nulla in merito. In altre realtà territoriali, come il Lazio o la Toscana, la campagna vaccinale, riservata alle Forze dell’ordine, è stata già avviata mentre nella Regione Liguria non è stata ancora comunicata una data certa. Consapevoli della sensibilità da Lei sempre dimostrata nei confronti delle nostre donne e uomini in uniforme, Le chiediamo di poter conoscere la previsione dell’avvio del piano vaccinale per gli appartenenti alle forze dell’ordine".